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Ünlü:“Tarhan masayı bozmaya mı çalışıyor”

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Ünlü:“Tarhan masayı bozmaya mı çalışıyor”
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın iş yaptığı firmaların dökümünü paylaşması hakkında, “Tahsin Tarhan acaba Kocaeli’de il başkanları masasını bozmaya mı çalışıyor? Bu yapılan etik değildir” dedi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözlerine 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünü anımsatarak başlayan Ünlü “Bugün kara bir günün yıldönümündeyiz. 12 Eylül darbesinde şehit olan tüm ülkücüleri rahmet ve minnetle anıyorum. Mustafa Pehlivanoğlu, Cevdet Karakaş, İsmet Şahin, Fikri Arıkan, Cengiz Baktemur, Ali Bülent Orkan, Ahmet Kerse, Halil Esendağ ve Selçuk Duracık 5 haziran 1983 tarihinde 12 Eylül adaletinin l yağlı urganlarıyla şehitlik mertebesine ulaştılar” dedi.

 

“MASAYI BOZMAYA MI ÇALIŞIYOR”

Ünlü, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın iş yaptığı firmaların dökümünü paylaşması hakkında, “Siyaset kişisel çatışmalar üzerinden değil, değerler üzerinden yapılmalı. Bir vekilin böyle bir değerlendirme yapıp paylaşması etik değildir. Sayın Cengiz Sarıbay bu konuda eleştirebilecek güce bir sahiptir. Tahsin Tarhan acaba Kocaeli’de il başkanları masasını bozmaya mı çalışıyor? Bu yapılan etik değildir” açıklamalarında bulundu.

 

“YOLUMUZ BELLİ”

“MHP Kocaeli olarak Genel Başkanımızın gösterdiği yolda ve genel merkezimizle uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz” diyen Ünlü, “Kocaeli siyasetinde olup bitenleri ve kentimizin problemlerini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yakalamış olduğumuz uyum ve ahengin önümüzdeki seçimlerde başarı olarak geri döneceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Yolumuz belli, yöntemimiz belli, çizgimiz belli. Her zaman Kocaelimizin yanındayız, sokaktayız ve yaşamın içindeyiz” diye konuştu. Selin BECER

 

İSTİŞARE PROGRAMI

 

13 EYLÜL ÇARŞAMBA

Saat=14.00 Dilovası ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=16:00 Gebze ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=18.00Darıca ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=20.00-Çayırova ilçe teşkilatını ziyaret

 

14 EYLÜL PERŞEMBE

Saat=14:00-Kartepe ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=16.00-Başiskele ilçe teşkilatı ziyareti

Saat=18:00-Gölcük ilçe teşkilatını ziyaret

 Saat=20.00Karamürsel ilçe teşkilat ziyareti

 

15 EYLÜL CUMA

 Saat=14:00-Kandıra ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=16:00-İzmit ilçe teşkilatını ziyaret

 Saat=18.00-Derince ilçe teşkilatını ziyaret

Saat=20.00-Körfez ilçe teşkilatını ziyaret

 

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Yorumlar
HÜSEYİN BAYRAK
12 Eylül 2017 Salı 17:12
17:12
MHP milletvekili listesine gireceğin kesin de, milletvekili seçilip seçilemeyeceğin kesin değil. Ne yani bir sorunla ilgili milletvekili bir şey söyleyemez mi.İktidara çok güzel destek oluyorsun.
emre
12 Eylül 2017 Salı 15:55
15:55
Sn MHP il başkanı oturduğu koltuğun akp teşkılatı koltuğu olmadığını biliyor mu acaba
neden akpnin yolsuzluklarında önce aydın ünlünün avazı çıkıyor
yoksa keller sağırlar birbirinin açığını mı (ihaleleri) kapatıyor
paşalı
12 Eylül 2017 Salı 15:34
15:34
sayın ünlü yola devam CHP sözcüleri vekilleri halk tarafından kaale alınmıyorr
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