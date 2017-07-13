Ürkek kedi, herkesi peşinden koşturdu!

İzmit'te, Özer Sağlam'a ait otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı

İzmit Kozluk Mahallesi'ndeki spor salonuna kızını idmana getiren Özer Sağlam, idmanın ardından aracına yöneldi. Özer Sağlam aracının motor kısmından gelen kedi sesini fark edince, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi aracın motor kısmından çıkararak yere bıraktı. Kalabalıktan ürken yavru kedi, bu kez başka bir otomobilin motor kısmına girdi. Yaklaşık yarım saat uğraşan itfaiye ekibi sonunda su sıkarak kedinin araçtan çıkmasını sağladı. Aracın motor kısmından çıkan kedi bu kez bir araca doğru koşarken çevredekiler de peşinden koştu. Bir otomobilin lastik kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. İtfaiyeciler kediyi karton kutuya koyarak Özer Sağlam ile görüşerek sahiplendirdi.