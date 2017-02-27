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Üsküdar faciası 3 ayrı yerde anılacak

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Üsküdar faciası 3 ayrı yerde anılacak
İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybedenler anma etkinliği düzenlenecek.

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybedenler için 3 ayrı yerde anma etkinliği düzenlenecek.

 

İLK ANMA SANAT OKULUNDA

1 Mart Çarşamba günü ilk anma etkinliği saat 10.30 da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak. İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İZKANDER) ile ortaklaşa gerçekleştirilecek buradaki etkinlikte günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapılacak, okul bahçesindeki anıta çelenk ve karanfil bırakılacak, deniz faciasında hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı balonlar gökyüzüne bırakılacak. İkinci anma etkinliği saat 11.30 da İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi Mezunlar Derneği ( İZ-LİDER)  ortaklığındaki buradaki etkinlikte de konuşmalar yapılıp, vapur  faciasında hayatlarını kaybedenler anısına okul bahçesine yaptırılan anıta çelenk ve karanfil bırakılacak. Günün son anma etkinliği saat 12.30 da İzmit Marina’da denize çelenlerin bırakılmasıyla gerçekleştirilecek.

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