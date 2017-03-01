Üsküdar şehitleri için denize karanfil bıraktılar...

İçinde çoğu İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu talebelerinden oluşan 600'e yakın yolcusuyla sefere çıkan Üsküdar Vapurunun batması sonucu yaşamını yitiren 76’sı öğrenci toplam 272 kişi, şehrin birçok bölgesinde düzenlenen törenlerle anıldı

İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerinin de içinde bulunduğu 1 Mart 1958 günü İzmit İskelesi'nden hareket eden ve kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybeden 76’sı öğrenci toplam 272 kişi, kazanın 59.yılında şehrin çeşitli yerlerinde düzenlenen programlarla anıldı. Anma programı ilk olarak Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde yapıldı.

PROTOKOL YOĞUN KATILIM SAĞLADI

Düzenlenen anma programlarına; İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İZSANDER Başkanı Halil Atay, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmeşen, Okul Müdür Baş Yardımcısı Sinan Yazar ile çok sayıda öğrenci ve elim kazada yaşamını yitirenlerin yakınları katılım gösterdi. Yaşanan olayda hakkı rahmetine kavuşanlar için yapılan konuşmaların ardından isimlerinin yazılı olduğu balonlar öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakıldı.

600 YOLCUYLA HAREKET ETMİŞTİ

O tarihte İzmit'in dışında lise olmadığından, başta Gölcük ve Karamürsel ilçeleri olmak üzere diğer sahil şeridindeki yerleşim birimlerindeki gençler, daha çok vapur yolculuğu ile İzmit'teki liseye gidiyorlardı. 1 Mart 1958 Cumartesi günü öğlene kadar olan öğrenimin ardından bu ilçelerde oturan öğrenci ile yolcular, saat 13.00 sıralarında vapura doluştu. Yıllarca İstanbul Boğazı'nda hizmet eden ve oldukça eski olan 'Üsküdar' vapuru, çoğunluğu lise öğrencisi 600 yolcusuyla hareket etti.



BİRÇOK KİŞİ DENİZDEN TOPLANDI

Ancak kaptan Mehmet Aşçı yönetimindeki 'Üsküdar', iskeleden ayrıldıktan 5 dakika sonra Derince açıklarına geldiğinde aniden patlayan fırtınaya yakalandı. Dev dalgalara kapılan köhne Üsküdar, ikiye ayrıldıktan sonra battı. Faciada denize dökülen ve çoğunluğu öğrenci olan yolcuların yardımına Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile bir denizaltı yetişti. Birçok kişi denizden toplandı. O gün hava çok soğuk olduğundan birçok kişi donarak, bir bölümü de boğularak olmak üzere resmi kayıtlara göre 387 kişi hayatını kaybetti.

KAPTAN GEMİYİ TERKETMEDİ

O tarihte vapur battıktan sonra önce Kaptan Mehmet Aşçı'nın gemi batmadan önce can yeleğini giyip vapuru terk ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak birkaç gün sonra denize ağ atılarak yapılan ceset arama çalışmalarında kaptan Mehmet Aşçı'nın cesedi ağlara takılarak su yüzüne çıkarılmış, kaptanın gemisini terk etmediği anlaşılmıştı. Kaptan Mehmet Aşçı'nın cesedi, daha sonra olaylar nedeniyle gizlice gömüldü. Son iki yıldır, kızı 82 yaşındaki Sevim Can Şal ve Almanya'da yaşayan torunu 53 yaşındaki Nesrin Bilen, Mehmet Aşçı'nın mezarını arıyor.

O ACIYI HALA HİSSEDİYORUM

Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi’nde yapılan tören de ilk sözü alan İZSANDER Başkanı Halil Atay, katılımcılara teşekkür etti. Okul Müdür Baş Yardımcısı Sinan Yazar ise yaşanan acının izleri halen daha benliklerde bulunmaktadır açıklamasında bulundu. 1 Mart 1958 tarihinde yaşamını kaybeden kardeşinin anılarıyla yaşadığını ifade eden Mehmet Çoruh, “12 yaşında Gölcük Tershanesi’nde fabrikadaydım. Fabrikadan çıktığımda bir şeyler duydum. Bana vapur battı dediler. Sonra koşuşturma başladı. Araba falan da yok tabi o zaman bizde. Maalesef donanmanın içinde bir tek denizaltı 17 kişiyi kurtardı ve ondan sonrası biraz hazin olmuştu ama yine kurtardılar insanları. Olaydan sonra hala benim içim yanıyor. Sigorta hastanesinin betonunun zemininde hepsi upuzun yatanları gördüm çünkü. Hepsi orada can verdi. Anasına babasına selam gönderenler bile orada can verdi. Ben o günkü acıyı hala gözlerinde yaşlı olarak içimde saklıyorum” ifadelerine yer verdi.

DERSLER ÇIKARMALIYIZ

Programın ev sahibi olarak duygu ve düşüncelerini aktaran İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Anlatılan olaylarda ki durumlar hepimizin içini kıyıyor. Ölüm haktır. Ölümü herkes tadacak bu bir ayet, bu Allah’ın kanunu. Bizim görevimiz, o yoldaki bütün olabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak hatta mümkünse mücadele etmek. Bir doktor olarak bunu yıllarca yapmış bir kardeşinizim. Ama maalesef büyük ve vahim bir hata yapılıyor, arıza olan, kullanmaması gerek bir vapur maalesef sefere konuluyor. Bugün artık geçmişe ağıtlar yakmayacağız ama geçmişten de kopmayacağız. O olayları hatırlayıp derslerimizi alacağız. Bugüne ve yarına onun gücüyle gideceğiz” dedi. Konuşmaların ardından beyaz balonlar gök yüzüne bırakılırken, sonrasında anıta karanfiller bırakıldı.

ACIMIZI UNUTMADIK

İzmit Lisesi’nde yapılan 1 Mart Üsküdar Deniz Faciası anma programında geniş katılım oldu. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlanıldı. Ardından İzmit Lisesi Mezunları Derneği (İZLİDER) Başkanı Haluk Cem Gökmen söz aldı. Gökmen, 1 Mart Deniz faciasından kurtulan eski bir öğrencinin mektubunu okudu. Ardından deniz faciasında hayatını kaybeden Deniz Günçer’in kardeşi Nuray Büyükharman kürsüye geldi. Büyükharman “59 sene önce yaşanan bu olay dünya basınında yer aldı. Her sene yapılan anma törenleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ateş düştüğü yeri yakar derler, acıda bir araya geliyoruz. Tamamiyle bakımsızlıktan, bürokrasiden yaşanan hatalar sonrasında insanlarımız hayatını kaybetti” dedi.

DERS ALMAK ÖNEMLİDİR

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “1 Mart Deniz Faciasını hiçbir zaman unutmadık. Bu anma programları kendimizi hırpalamak için değildir. Yaşanan acılardan ders almak içindir. Geçmiş yıllarda yaşanan hataları bilerek hareket etmeliyiz. Kendileri şehit oldu. Maalesef o dönemde yönetimin fahiş bir hatası İstanbul’da kullanılmayan vapurun burada sefer konulması faciayı getirdi. Bugün çok ileri giden ülkemiz vardır. Deniz altından tünellerle geçen Türkiye vardır” açıklamasında bulundu. Yapılan konuşmaların ardından balonlar gök yüzüne bırakıldı. Daha sonra İzmit Lisesi anıtına karanfiller bırakıldı. Sonrasında Marina’ya inilerek denize çelenkler bırakıldı. Serkan BORLAK