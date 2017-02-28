Üsküdar Vapuru şehitleri Kocaeli'de anılıyor...

İzmit Belediyesi, kent ve ülke tarihinin en hüzünlü olaylarından biri olan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenleri çeşitli etkinliklerle anacak

Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde, içinde çoğu öğrenci 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten kısa süre sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybedenler için 3 ayrı yerde anma etkinliği düzenlenecek.

İLK ANMA SANAT OKULUNDA

1 Mart Çarşamba günü ilk anma etkinliği saat 10.30’da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak. İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İZSANDER) ile ortaklaşa gerçekleştirilecek programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapılacak, okul bahçesindeki anıta çelenk ve karanfil bırakılacak, deniz faciasında hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı balonlar gökyüzüne bırakılacak.

İZMİT LİSESİ’NDE ANMA

İkinci anma etkinliği saat 11.30’da İzmit Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İzmit Lisesi Mezunlar Derneği’nin destek vereceği (İZ-LİDER) etkinlikte de konuşmalar yapılıp, vapur faciasında hayatlarını kaybedenler anısına okul bahçesine yaptırılan anıta çelenk ve karanfil bırakılacak. Günün son anma etkinliği saat 12.30’da İzmit Marina’da denize çelenlerin bırakılmasıyla gerçekleştirilecek.

GÖLCÜK’TE DE TÖREN VAR

Bu arada Gölcük Belediyesi de Üsküdar Vapuru faciası dolayısıyla bir anma etkinliği tertipleyecek. Program bugün saat 10.00’da Gölcük Belediyesi 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde gerçekleşecek. Çelenklerin sunumu ile başlayacak törende protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak, faciada hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Öğleden sonra ise Tevfik Hoca Camii’nde mevlit okutulacak.