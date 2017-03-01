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Üst düzey yöneticiler adliyeye sevk edildi

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Üst düzey yöneticiler adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli olan ve Bylock kullandıkları iddia edilen 4 üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TÜBİTAK'ta yaptığı operasyon kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen kişileri gözaltına aldı. TÜBİTAK'ta üst düzey yöneticilik yaptıkları öğrenilen 4 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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