Usta gazeteci hayatını kaybetti

Gazeteci Okay Gönensin, bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

Usta gazeteci Okay Gönensin bu sabah saat 04.30 sıralarında evinde hayatını kaybetti. 67 yaşındaki usta gazeteci Gönensin'in hayatını kaybetmesi üzerine çok sayıda gazeteci sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

OKAY GÖNENSİN KİMDİR?

Okay Gönensin, 1950 yılında Sarıkamış’ta doğdu. En son Vatan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Okay Gönensin, Saint Joseph Fransız Lisesi’nden 1967 ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden de 1972 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Cumhuriyet'te başladı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetesinde yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve başyazarlığı olarak çalıştı. 2002 yılında Sabah Gazetesi’nden ayrılarak Vatan Gazetesi’ni kurmuş olan “Bağımsız Gazeteciler Grubu” arasında yer almıştır.