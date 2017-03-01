Usta tarihçi doğum gününde anıldı

İlimizin tarih alanında yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Atilla Çetin doğum yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı

İlimizin tarih alanında yetiştirdiği önemli isimlerden olan aynı zamanda Kent ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) tarihi ile ilgili her konuda gönüllü katkıda bulunan Prof. Dr. Atilla Çetin, doğum yıldönümü nedeni ile geçtiğimiz gün KYÖD Sosyal Tesisleri’nde sevenleri tarafından anıldı. Anma programına, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Dökümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, ÇEKÜL İl Temsilcisi Numan Gülşah, Prof. Dr. Atilla Çetin’in ailesi ve çok sayıda öğrencisi katılım gösterdi.

“BİZİ ERKEN TERK ETTİ”

Kocaeli Dökümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal yaptığı konuşmada, “ Bazı mesleklerde olanların çok uzun ömürlü olduklarını düşünürüm. Özellikle tarihçilerin ve Orkestra şeflerinin ciddi uzun yaşadıklarına kanaat getirdim. Vefatını öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Bizi çok erken terk etti daha yapacak çok şey vardı. Atilla Çetin’in Kocaeli Dökümantasyon Merkezi’ne çok büyük katkıları oldu. Bizim yıllardır yapmak istediğimiz çalışmayı o lisans tezi ile kısa sürede yaptı. Atilla Çetin’i erken kaybettik ama onun adıyla anılacak pek çok şey oldu diyen Ünal, “Komşuları, arkadaşları, hemşeriler, sevenleri lduğunu biliyorum. Kendisini ilerde de çok uzun yıllar anacağız. Onun tarihçiliği ile ilgili bir şey söylemenin anlamı yok Atilla Çetin hem Türkiye için hem uluslararası alanda en iyilerdendi. Ruhu şad olsun. Değerli kardeşine de dayanma gücü versin” diye konuştu.

“SÜREKLİ ANACAĞIZ”

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Atilla hocam ile birlikte çalışma fırsatım olmadı. Ama tarih çalışan arkadaşlarımız özel bir iş yapıyor. Yüzü geleceğe doğru dönük, bu alanda odaklanmış bu kentin yetiştirdiği hocalarımız, bizim eksik kaldığımız yerde hatırlatıyorlar. Her mütevazi ortamda önümüze değerli bilgiler koyan bu değerli insanı sürekli anacağız. Umuyoruz ki öğrencileri bu alanda çalışmalarına, hocalarının gösterdiği yolda gideceğinize eminim. Saygıyla ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“BİZE YEREL TARİHİ ÖĞRETTİ”

Anma programında konuşan Prof. Dr. Atilla Çetin’in eski öğrencisi Resul Narin, “Hocamla anlatacağım çok şey var. Ondan çok fazla bilgi aldım. Bir sözü var hayatım boyunca yer alan ve unutamayacağım bir söz söylemişti. Bir gün derste bize öğrencilerim Kocaeli ve Sakarya bölge tarihi hiç çalışılmadı dedi. Bende o sözün üzerine çok sayıda çalışmalar yaparak makaleler yazdım. Bize yerel tarihi öğreten ve yönlendiren hocamı bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi. Program Prof. Dr. Atilla Çetin’in eski öğrencisi Resul Narin’in konuşmasının ardından pilav dağıtımı ile son buldu. Selin BECER

PROF. DR. ATİLLA ÇETİN KİMDİR?

1942 yılında İstanbul Beykoz’da doğdu. Kandıralı bir annenin çocuğu. Babasının memur olması sebebiyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sürdürdü.(Turhal, Akyazı, Pötürge, Adana vb.)

ÖĞRENİM DURUMU

1961 Bursa Erkek Lisesi

1966 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu

1972-1973 Devlet tarafından Fransa'da Arşivcilik İhtisası Yaptı

1987 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “tarih doktoru” unvanını aldı

1988 “Yakınçağ Tarihi Doçenti”,

1996 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “Yakınçağ Tarihi Profesörü”

İŞ DENEYİMİ

1966-1968 Kars Alparslan Lisesi Tarih Öğretmenliği (1966)

1968-1970 Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Yedek Subaylık (Atgm-Tgm.)

1970-1981 Başbakanlık Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü, Arşivist Şübe Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür Vekili

1981-1991 Dünya ve Tercüman Gazeteleri - Arşiv ve Kütüphane Müdürü

1987 Tarih Doktoru

1988 Doçent

1996 Profesör, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat

YABANCI DİL BİLGİSİ: Fransızca - İngilizce

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI: Osmanlı Arşivleri, Modern Arşivcilik, Osmanlı Tarihi, Garp Ocakları Osmanlının Arap Eyaletleri Tarihi, Maarif Tarihi, Osmanlı Basın Tarihi, Gazeteler, Tunus-Mısır-Osmanlı İlişkileri ve Kandıra

YAYINLANAN KİTAPLARLARI

1. Arşiv Notları, Ankara 1976,

2. Devlet ve Memleket Görüşlerim, İstanbul 1976,

3. Arşiv Belgelerinin Restorasyonu, Ankara 1977,

4. Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1979,

5. Guida Degli Archivi Dell’ İmpero Ottomano, Roma 1985

6. II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize ait Belgeler, İstanbul 1985,

7. Tunuslu Hayreddin Paşa (Hayatı, Hizmetleri, Eserleri), Ankara 1988, 2. Basım 1999.

8. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valiliği-Osmanlı Belgelerine Göre İstanbul 1998,

9. Kocaeli Tarihinden Sayfalar, Kocaeli 2000.

10. Kocaeli-Sakarya Tarihinden, İzmit 2004,

11. Tarihçilik Mesleğinde 40.yıl, Üstadımız Prof. Dr. Atilla Çetin, Hayatı,Anıları, Eserleri, İzmit 2005

12. Hayrettin Paşa et-Tunisi, Min Hilal-i Vesaik-i Tunissiye ve Türkiyye Nadire, Tunis 2006,

13. Kandıra Temettuat Defterleri(1844-1845), İzmit 2008,

14. Kandıra, Kaymas, Akçaova(Akabad) Temettuat Defterleri(1844-1845), İzmit 2009,

15. Kaynarca(Şeyhler)Temettuat Defterleri(1844-1845), İzmit 2010,

16. Sultan II. Abdülhamid, Devlet ve Memleket Görüşlerim, İstanbul 2011,

17. Paris Mektupları ve Normandiya Günlükleri, İzmit 2012,

18. Kandıralı Mehmet Paşa, İzmit 2012,

19. Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın kızı Prenses Nazlı Hanım’ın hayatı(1853-1913), İzmit 2013