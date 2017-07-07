Ustalar Körfez’de bir araya geliyor

Kocaeli, Kartepe, Gölcük ve Gebze master takımlarının yer aldığı ve her geçen yıl çok daha başarılı bir şekilde organize edilen Marmara Masterler Ligi’nde fikstür çekimi 5 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Takımların sorumlularının yer alacağı kura çekimi Körfez’de olacak. Bu yıl ilimizi Körfez Master takımı da temsil edecek. Marmara Masterler Ligi bu yıl 4. kez düzenlenecek. Dev organizasyonun ilk iki yılda şampiyon Kocaeli Master olurken, üçüncü yılda da Gebze Master olmuştu. 3 yılda da Pendik Master takımı finalde Kocaelili rakiplerine mağlup oldu.