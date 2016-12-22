Ustalar'dan Ferhat Aydoğdu'ya forma

Marmara Masterler Ligi'nin çifte şampiyonu Kocaeli Master Futbolcuları sporcuları, takıma sponsor olan Gündoğdu Elektrik Makine Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Aydoğdu'yu iş yerinde ziyaret ederek genç iş adamına teşekkür etti

KALABALIK BİR HEYET ZİYARET ETTİ

Ziyarette Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Başkanı Orhan Uzel, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akkaya, İsmail Işıksoy, Hasan Öztürk, sporcular Hasan Furuncu, Cengiz Furuncu ve Kaan Balimre hazır bulundu. Hoş bir sohbet ortamında geçen ziyarette kahvelerini yudumlayan konuklar, Ferhat Aydoğdu'ya kulübün 41 numaralı formasını hediye etti. Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kocaeli Master Takımı'na şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu ve maçları sıkı bir şekilde takip edeceğini ifade etti.

1998'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR

Kocaeli Master sporcularından İsmail Işıksoy ve Hasan Öztürk ile birlikte 1998 yılında Başiskelespor ile şampiyonluk yaşadıklarını ifade eden Aydoğdu şu şekilde konuştu "18 yıl önce Başiskelespor'da şampiyonluk yaşadığımız dostlarımızın formasını giydiği Kocaeli Master takımına nasıl katkımız olur diye düşündük ortak bir noktada buluştuk. İnşallah bundan sonra da bu tür desteklerimizi yapmaya devam ederiz.

SEKTÖRDE HIZLA İLERLİYOR

Aydoğdu ayrıca "Ticaretteki dostluklarda çıkarlar çatıştığı zaman dostunuzu kaybedebiliyorsunuz. Ancak spor üzerinden dost olursanız, bunun temeli sağlam oluyor ve uzun yıllara dayanıyor" diye konuştu. Bobinaj sektörü ile iş hayatına başlayan, şimdilerde ise çelik konstrüksiyon ve kazan imalatı yapan, kentin saygın kuruluşlarından Gündoğdu Elektirik Makine, 2006'dan beri sektördeki varlığını sürdürüyor. 1976 İzmir doğumlu olan ve 13 yaşından beri İzmit'te ikamet eden Gündoğdu Elektrik Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Aydoğdu, merdivenleri emin adımlarla çıkıyor. Erdem ÖVÜÇ