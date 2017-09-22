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Ustaların yarınki rakibi Galatasaray Lisesi

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Ustaların yarınki rakibi Galatasaray Lisesi
İlimizi Marmara Masterler Ligi’nde temsil eden takımlarımızdan Kocaeli Masterler sezonun ilk maçında Pazar günü Galatasaray Lisesi ile karşı karşıya gelecek.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat 12’de başlayacak. Güçlü bir kadro ile mücadele edecek olan Kocaeli Masterler’de Mori Baba olarak bilinen Ahmet Akkaya “Sezonu nasipse açıyoruz. Daha önceki maçlarımızda da bizleri çok iyi ağırlayan Galatasaray Lisesi’ne misafirperverliğimizi en iyi şekilde yapacağız. Tüm takımlara hayırlı bir sezon diliyorum” dedi.  

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