Ustalarla Nostalji gecesi kusursuzdu!

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi 2 yılda bir yapılan ve bu yıl dördüncüsünün organize edildiği “Ustalarla Nostalji Gecesi” muhteşem bir organizasyona sahne oldu

UNUTULMAYACAK

38 yaşında TÜFAD Kocaeli Başkanı olan ve bu görevi aralıksız 20 yıldır başarı ile yürüten Remzi Demirer, yönetimi ile birlikte bir kez daha kusursuz bir organizasyona imza attı. Lüks bir otelde bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği Ustalarla Nostalji Gecesi’nde gözler dolarken, gece duygu dolu geçti. Her şeyin düşünüldüğü, bir birinden değerli konukların katıldığı, sadece Kocaeli’nin değil, ülkenin en değerli spor adamlarının akın ettiği gece, unutulmazlar arasındaki yerini aldı.

ÇOK DEĞERLİ KONUKLAR

Geceye Türkiye Futbol Federasyonu Bölgelerden Sorumlu Teknik Direktör, Eski A Milli Takım Antrenörü Rasim Kara, A Milli Takımı Eski Teknik Direktörleri Tınaz Tırpan ve Metin Türel, TRT’nin İzmitli Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, TFF Gelişim Direktörlüğü (TUDOR) Eğitimcisi Mehmet Ekşi, İstanbul, Düzce, Sakarya, Mardin, Yalova ve Bursa TÜFAD şube başkanları, Beşiktaş’ın efsane futbolcularından “Kör Tuğrul” olarak bilinen Tuğrul Şener, Bursaspor’da Sedat 3 olarak bilinen Sedat Özden, Sedat 2 olarak bilinen ve aynı zamanda Bursa TÜFAD Başkanı Sedat Özbağ il dışından TÜFAD Kocaeli Şubesi’nin Ustalarla Nostalji Gecesi’ne iştirak etti.

İL PROTOKOLÜ TAM KADRO

İlimizden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, KASKF Kurucu Başkanı Muammer Hazer, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaelisporlu Futbolcular Derneği Başkanı Yalçın Kıldıran, 300’e yakın antrenör, TÜFAD üyeleri, taban birlikleri yöneticileri, spor adamları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

HERKESE HEDİYE VERİLDİ

Gece, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yenen yemeklerin ve yapılan konuşmaların ardından barkovizyon gösterisine geçildi. TÜFAD Kocaeli Kurucu Başkanı Nasut Kayalı’nın hayat hikayesinin konu edindiği barkovizyon gösterisinde merhum teknik adamlarımız ve yaşayan duayen teknik adamlarımız da unutulmadı. Son olarak salondaki tüm konuklar tek tek anons edildi ve kendilerine hediyeler takdim edildi. Gece, mükemmel organizasyonu ile unutulmazlar arasındaki yerini aldı. Erdem ÖVÜÇ