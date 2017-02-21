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Uyanık dürümcü 200 TL'yi görünce...

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Uyanık dürümcü 200 TL'yi görünce...
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dükkanlara girerek sahte para ile alışveriş yapmak isteyen dolandırıcılar güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Gebze İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan dükkanlarda meydana geldi. İddiaya göre isimleri bilinmeyen 2-3 kişilik grup geçtiğimiz günlerde Orhan Balcı isimli vatandaşın işlettiği çiğ köfte dükkanına geldi. Dükkanda 20 TL’lik alışveriş yapan şahıslar Balcı’ya 200 TL verdi. Paradan şüphelenen Balcı, parayı bozdurmak bahanesiyle parayı bir başka arkadaşına göstermek için şahıslarla birlikte başka bir dükkana gitti. Gençler diğer dükkanda paranın kendilerine ait olmadığını iddia ettiler.

 

“200 TL sahte para verdiler”

Sahte para ile kandırılmak istenen çiğ köfteci Orhan Balcı, “Bundan dört gün önce bir genç geldi çiğ köfte almaya. 200 TL para verdi. Bende paradan şüphelenip yan tarafta ki baklavacı arkadaşa götürdüm para sahte dedi. Emin olmak için bir başka arkadaşa götürdüm. Elimde parayı görünce gülerek para sahte dedi. Geldiler buraya, çocuğu dükkanda beklettik. Çocuğa para sahte dedik bir şey söylemedi. Parayı nereden aldık diye sorunca ustabaşımdan aldım dedi. Ustabaşısını aramasını söyledik arayamadı. Arıyor gibi yapıp bahaneler uydurdu. Biz telefon verdik abisini aradı. Abisi geldi çiğ köftenin parasını verdi sahte parayı geri istedi. Biz geri vermedik. Hep birlikte arkadaşın dükkanına gittik. Orada konuştuk yemin ediyorlar bizim değil diye. Genç çocuklar” dedi. Aynı olayın yaz aylarında da başına geldiği belirten Balcı, “Yazın da başıma geldi. Yazın kandık yine 200 TL idi. Başka arkadaşlara da gitmişler, hep gençler. Her zaman olduğu gibi bu işte gençleri kullanıyorlar. Duyuyoruz bazı müşterilerde söylüyor. Onların da başına gelmiş" şeklinde konuştu. Öte yandan, dükkanlara girerek sahte para verip alışveriş yapmak isteyen gençlerin yüzleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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