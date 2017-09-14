İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, vatandaşın güven ve huzuru için şehrin bazı noktaları parklar, sokak araları, kapalı alanlar ve benzeri yerlerde uygulamalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek kontrol edilen M.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 46.9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemler ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN
- BIST 108.096
- Altın 147,163
- Dolar 3,4535
- Euro 4,1039
- Kocaeli : 29 °C
- İstanbul : 30 °C
- Sakarya : 29 °C
- Gölcük devlet hastanesinde süreç hızlanıyor
- Sirmen'den Vali Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti
- "Kırkpınar’da lobi kurbanı oldum!.."
- Paşa meydaaan işte pehlivaaann
- Esnaf Kefalet’ten Birlikspor’a Kapanönü’nde destek yemeği
- U-14 Ligi’nde 2.hafta maçları tamamlandı
- Periler çok zorlandı: 74-71
- GÖLKAY’DA HAFTA SONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI VAR
- Hedefi 12’den vurdu
- Başkan Karaosmanoğlu Kağıtspor’u ağırladı
- Murat Çakmak davası ertelendi
- Uygulamada esrar yakalandı
- Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralı
- Hyundai, başarılı öğrencilere burs verecek
- Hayırsever muhtardan anlamlı kampanya
Uygulamada esrar yakalandı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 46.9 gram esrar ele geçirildi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Murat Çakmak davası ertelendiFETÖ’ye üye olma suçlamasıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine giren Murat Çakmak yargılandığı dava 4 ekime ertelendi.
Uygulamada esrar yakalandıİzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 46.9 gram esrar ele geçirildi.
Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralıİzmit D-100 karayolu Körfez Mahallesi mevkisinde otomobille panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
2.kattan düşen küçük çocuk yaralandıİzmit Kadıköy Mahallesinde 2. kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki Emir Şenyer ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Darbeci sanıklar duruşmaya gülerek geldiGölcük Donanma Komutanlığında görevli 92 kişinin yargılandığı FETÖ/PDY davasında yargılanan sanıkların duruşmaya gülerek gelmesi dikkat çekti.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim