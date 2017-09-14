Uygulamada esrar yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 46.9 gram esrar ele geçirildi.

İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, vatandaşın güven ve huzuru için şehrin bazı noktaları parklar, sokak araları, kapalı alanlar ve benzeri yerlerde uygulamalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İzmit Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek kontrol edilen M.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 46.9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gerekli işlemler ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Yapılan uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN