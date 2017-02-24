  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 22 °C

Uyuşturucu alan genç kaldırıma yığıldı kaldı!

»
Uyuşturucu alan genç kaldırıma yığıldı kaldı!
İzmit'te uyuşturucu madde kullanan genç kaldırıma yağılıp kaldı. M.K. sağlık ekibinin ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

İzmit Bekirdere Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak üzerinde kendinden geçen genç kaldırıma yığılıp kaldı. Vatandaşlar gence yardımcı olmaya çalışırken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi M.K.'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Uyuşturucu madde kullanması sonucu kendinden geçen M.K. ambulansa binmemek için direndi. Sağlık ekibi ve vatandaşların ikna etmesi sonucu M.K. ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tersane işçisinin feci ölümü!24 Şubat 2017 Cuma 07:47
  • Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!23 Şubat 2017 Perşembe 17:25
  • Bu cami 3 ayda 3 kez soyuldu!23 Şubat 2017 Perşembe 16:13
  • Saffet öğretmenin şüpheli ölümü!23 Şubat 2017 Perşembe 16:09
  • Midye avcılarına para cezası!23 Şubat 2017 Perşembe 14:42
  • Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat23 Şubat 2017 Perşembe 13:39
  • Kocaeli'de kilise çalışanlarına suikast girişimi davası ertelendi23 Şubat 2017 Perşembe 13:20
  • Kocaeli'de 13 öğretmen gözaltına alındı23 Şubat 2017 Perşembe 12:47
  • Soba yangını apartmanı kül ediyordu!23 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • TÜBİTAK personelleri adliyeye sevk edildi23 Şubat 2017 Perşembe 10:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim