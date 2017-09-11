İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde

(04.09.2017/10.09.2017) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu

uygulamalar neticesinde;

2445.45 gr ESRAR,

3,65 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAI),

2 Adet ECSTASY ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 74 Kök Hint Keneviri ele geçirilmiştir.

T O P L A M ; 2 Adet UYUŞTURUCU HAP,

3,65 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),

2445.45 gr ESRAR,

74 Kök HİNT KENEVİRİ

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.