İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre;
Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde
(04.09.2017/10.09.2017) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu
uygulamalar neticesinde;
2445.45 gr ESRAR,
3,65 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAI),
2 Adet ECSTASY ele geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde;
74 Kök Hint Keneviri ele geçirilmiştir.
T O P L A M ;
2 Adet UYUŞTURUCU HAP,
3,65 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
2445.45 gr ESRAR,
74 Kök HİNT KENEVİRİ
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.