Uyuşturucuya geçit yok

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde (11.09.2017/18.09.2017) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler: İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 90,32 gr ESRAR,

2 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAI),

15 Adet ECSTASY,

16 Kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 767 Kök Hint Keneviri,

10.600 Gram Kubar Esrar ele geçirilmiştir. T O P L A M ; 15 Adet UYUŞTURUCU HAP, 2 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 10.690,32 gr ESRAR, 783 Kök HİNT KENEVİRİ