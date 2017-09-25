Uyuşturucuya geçit yok

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ilimizde piyasaya sürülmek üzere olan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde (18.09.2017/25.09.2017) tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu maddeler: İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 568,37 gr ESRAR,

5,63 gr METAMFETAMİN,

20 Adet ECSTASY,

10.600 gr EROİN ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 1080 Kök Hint Keneviri,

27565 Gram Kubar Esrar,

20 gr Sentetik Kannabinoid (BONZAI) ele geçirilmiştir. T O P L A M ; 20 Adet UYUŞTURUCU HAP, 20 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 568,37 gr ESRAR, 1080 Kök HİNT KENEVİRİ, 10.600 gr EROİN, 5,63 gr METAMFETAMİN.