Uz: Kubilay bir örnektir

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şube Gençlik Kolu Başkanı Umutcan Uz, Menemen olaylarının yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında 23 Aralık 1930 yılında Menemen’de yaşanan hadiselerde Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bekçinin şehit edilişlerini hatırlatan Umutcan Uz, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı da andı.

“ÖZVERİDEN KAÇINILMAZ”

Maraş olayları ve Sivas Madımak Oteli’nin yakılmasını da değerlendiren Uz, şöyle konuştu: “Kubilay, Cumhuriyet’e ve Atatürk devrimlerine inanmış aydın Türk gencinin, Cumhuriyet’in korunması ve yaşatılması için özveriden kaçınılmayacağının örneğidir. Şehitlerimizin Menemen Yıldıztepe’deki anıtlarının üzerinde yazdığı gibi; inandılar, dövüştüler, öldüler. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.”