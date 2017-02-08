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Üzerine 19 hat bulunan polis: Bylock kullanmadım

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Üzerine 19 hat bulunan polis: Bylock kullanmadım
Kocaeli'de yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanıp hakim karşısına çıkan ve üzerine kayıtlı 19 telefon hattı olduğu belirlenen polis Mucip Ş. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tutuklanıp meslekten ihraç edilen polis memuru Mucip Ş., hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan ve üzerine 19 telefon hattı kayıtlı olduğu belirlenen eski polis memuru, hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu beyan etti.

 

BU AKLA MANTIĞA SIĞMAZ 

Mahkemede hakkındaki iddiaları reddeden eski polis Mucip Ş., "Kesinlikle Bylock kullanmadım. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Sanık Serkan E.’nin benim için söylediği 'Sabredin. Zengin olacaksınız. Birazcık sabır.' şeklinde cümleler kurduğum sözleri doğru değil. Bu sanık ile aynı koğuşta kalmadımki nasıl kendisine böyle bir şey diyeyim. Bunlar tamamen uydurmadır. Bütün mal varlığımıza el konulmuş. Ben nasıl insanlara zengin olacağız diyeyim. Bu akla mantığa sığmaz” dedi.

 

5 NİSAN'A ERTELENDİ

Ardından mahkeme heyeti sanığa üzerine açılmış olan 19 cep telefonu hattının akıbetini sordu. Sanık savunmasına devam ederek, "Bylock kullanmadım. Üzerime 19 tane hat var. Bunlar kamu tarifeleri kapsamında aldığım hatlar. Biri hariç hepsi yakınlarımda ve akrabalarımdadır. Yurt dışı görüşmeler yaptığım iddia ediliyor. Almanya’da bacanağım var. Aramışsam onu aramışımdır. Onun dışında diğer hatlardan birileri yurtdışını aramış olabilir. Bilmiyorum. Bank Asya hesabım ev aldığım dönemde kredi borcum için açılan hesap. Bu hesaba yaptığım ödemeler ortadadır” diye konuştu.Savunmaların ardından GSM şirketlerine ve Bank Asya’ya yazı yazılıp bilgi istenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Nisan tarihine erteledi.

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