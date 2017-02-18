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Uzman Pedagog-Yazar Hatice Kübra Tongar: Mutlu çocuk huzurlu ailede olur

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Uzman Pedagog-Yazar Hatice Kübra Tongar: Mutlu çocuk huzurlu ailede olur
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personele yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda “Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi’’ konulu bir eğitim verildi. Büyükşehir personelinin ilgi gösterdiği eğitime uzman pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar katıldı. Ailenin önemine özelikle değinen Tongar, şunları söyledi; ‘’Mutlu çocuk huzurlu ailede olur. Anne ve babalık bizim mesuliyetimiz ise o zaman çocuğun gelişimini bir uzman kadar olmasa da belli köşe taşlarıyla bilmek bizim için farzdır.’’

 

ÇOCUK EĞİTİMİ

Tongar, ‘’Çocuk eğitiminde fıtrat kapısını açan 6 anahtar vardır. Bunlar; selamet, teslimiyet, muhabbet, merhamet, itaat ve teslimiyettir’’ dedi. Pedagog Tongar, çocuk eğitiminin üç sacayağı üzerine bina edildiğini ve bunların anne-baba tutumu, çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah’ın nasibi olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazarın Fıtrat Pedagojisi isimli kitabı hediye edildi.

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