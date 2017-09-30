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Uzmanlar Derneği kuruldu

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Uzmanlar Derneği kuruldu
Daha önce 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde hizmet vermiş kişilerin, şehit ve gazi aileleri ile ilgili olarak kurulan Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nin Kocaeli Temsilciliği çalışmalara başladı.

Merkezi Ankara’da olan ve 43 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan dernek, ilimizde Murat Kıvrık öncülüğünde faaliyetlerine başladı.

 

4 BİN KİŞİLİK KADRO

Dernek çalışmaları hakkında bilgiler verilen Kocaeli İl Temsilcisi Murat Kıvrık, “Derneğimiz uzman er, erbaş, uzman jandarma olarak hizmet vermiş, görevinden kendi isteği ile ayrılan personel ile şehit ve gazi ailelerinin sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kuruldu. Dernek olarak pek çok siyasetçi ve bürokrat ile bir araya geldik” dedi.

 

“GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Pek çok kişinin kamu kurumlarına yerleştirilmesine vesile olduklarını dile getiren il temsilcisi Murat Kıvrık, “Dernek olarak görevinden ayrılan gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için elimizden geleni yapacağız. Dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak için devletimizin bize verdiği yetki kapsamında 81 ilde göz bebeğimiz olan Kocaeli ve bütün ilçelerimiz de faaliyetlerimizi yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

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