Uzmanlar uyarıyor: Sınava kadar sınav KONUŞMAYIN!

Üniversiteye girişte ilk adım YGS’de son günlere gelindi. 12 Mart Pazar günü milyonlarca aday istedikleri bölüm ve iyi bir üniversite için ter dökecek. Uzmanlar ise bu son günlere ilişkin önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Aylar derken şimdi günleri saymaya başladık. YGS’ye artık sayılı günler kaldı. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş son hazırlıkları yapıp eksikleri tamamlamak için hala zaman olduğunu söylüyor. Adayların bugünlerde en çok motivasyon, sınav taktikleri, kaygı gibi konuları konuştuğuna dikkat çeken Tözeniş, bu durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin ise önerilerde bulundu. Tözeniş adayları öncelikli olarak bunları konuşmaktan uzak durmaya davet ediyor. Çünkü bu konularda sürekli konuşmak kaygıyı daha da pekiştiriyor. Başarılı bir sınav için Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş adaylara şu uyarılarda bulunuyor:

Sınava kadar sınav konuşmayın!

Adaylara ilk önerim sınava kadar sınavla ilgili tüm konuşmaları en aza indirmeleri. 12 Mart 2017 Pazar sınav günü. O zamana kadar yapmamız gerekenler eksikleri tamamlayıp, soru çözümlerini arttırmak.

Açık hava yürüyüşleri kaygıyı azaltır!

Şu andan itibaren uyku düzeninize ve beslenmenize dikkat edin. Sınav saat 10:00’da başlayacak, 09:45’ten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bir saat önceden sınav yerinde olmakta yarar var. Sınav yerleriniz osym.gov.tr adresinde açıklandıktan sonra bir gün öncesinde sınav yerinizi mutlaka görünüz. Kendinizi yormadan açık hava yürüyüşleri yapmak kaygınızı azaltır.

İyi bildiğiniz konulara odaklanın, bol soru çözün!

Zorlandığınız, çalıştığınız halde bir türlü başarılı olamadığınız konular varsa bunlarla zaman kaybetmek yerine en iyi bildiğiniz konular üzerinden gidip bol bol soru çözmenizde yarar var. Soru çözümü yaparken mutlaka süre tutun, bu zaman yönetimini sağlar.

Neden yanlış yaptığınızı irdeleyin!

Deneme sınavlarını gerçek bir sınav gibi değerlendirin. Sonrasında mutlaka sonuç analizlerini yaparak, yanlış yaptığınız sorularda neden hata yaptığınızı irdeleyin. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir hata varsa o konuyla ilgili bilgilerinizi tekrar gözden geçirin, dikkatsizlikten kaynaklanan bir hata varsa konuyla ilgili soru çözümlerinizi arttırın.

Sınav kadar sınav davranışları da önemli!

Sınava çalışmak kadar sınav davranışları da çok önemli. Deneme sınavlarından başlayarak kendinize bir sınav stratejisi geliştirin. Deneme sınavlarında hangi testten başladığımızda ne kadar başarılı oluyorsak YGS de de aynı stratejiyi uygulamak yararınıza olacaktır. Bu zamanı verimli kullanmak açısından da önemlidir.

Turlama tekniği zaman kaybını önlüyor!

Sınav sırasında turlama tekniğini kullanabilirsiniz. Yapılamayan sorular hem zaman kaybına hem de kaygımızın artmasına neden olur. Önce bildiğiniz soruları çözüp yapamadığınız soruları ikinci tura bırakabilirsiniz. Zaman kaybı ve kaydırma yapma riskine karşı cevapları önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretleyebilirsiniz. Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki sınav bir son değil sizi hayallerinizi kurduğunuz mesleğe, üniversite yaşamına ulaştıracak bir başlangıç aslında.

Verdiğiniz emeğinizi düşünerek motivasyonunuzu artırın!

Sınav günü yaklaştıkça geçmişi düşünmeyi bırakıp önümüzde kalan günlere odaklanın ve bu günleri nasıl daha verimli geçireceğinizi planlayın. Olumsuz düşüncelerinizi bir kenara bırakarak şimdiye kadar elinizden gelen en iyisini yaptığınızı ve şimdi geldiğiniz noktaya çok emekler verdiğinizi kendinize hatırlatarak motivasyonunuzu yüksek tutun.