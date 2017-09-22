Üzülme,'Kan ver, hayata can ver' dedi ve kan verdi

Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Üzülmez “Kızılay sadece can, mal, deprem, sel gibi felaketleri yardımlarının dışında kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın da yardımcısı oluyor” ifadelerini kullandı

Kan bağışının önemine dikkat çeken Başkan Üzülmez “Kızılay sadece can, mal, deprem, sel gibi felaketleri yardımlarının dışında kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın da yardımcısı oluyor” ifadelerini kullandı.

“KAN VER, HAYATA CAN VER”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve belediye personeli yine bir farkındalık organizasyonu gerçekleştirerek kan bağışında bulundu. Kartepe Belediyesi hizmet binası önüne gelen Kızılay kan bağış aracında kanlar alındı. Kan bağış aracında kan bağışına destek veren Belediye Başkanı Üzülmez yetkililerden bilgi aldı. Kan bağışı sonrasında Kızılay'ın önemine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Millet olarak sıkıştığımızda ilk başvuracağımız kurum Kızılay teşkilatıdır. Kızılay sadece can, mal, deprem, sel gibi felaketlerin yanında aynı zamanda kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın da yardımcısı oluyor. Bu sebeple bu kurumu güçlü tutmamız gerekiyor. Bizde “kan ver, hayata can ver” dedik ve personelimizin de katılımıyla kanımızı verdik” ifadelerini kullandı.

KIZILAY KURUMUMUZ İYİ Kİ VAR

Kartepe Belediyesi personelinin de yoğun ilgi gösterdiği gönüllü kan bağışı, Kızılay Kartepe Şube Başkanı Osman Kocaman’da eşlik ederek, Başkan Üzülmez ve belediye personeline teşekkür ederek “Geçen yıl da hem kan vererek, hemde gönüllü farkındalık ve bilinçlendirme organizasyonuna ev sahipliği yaparak kan ihtiyacı duyan ve duyabilecek herkesi destekleyen değerli başkanımıza teşekkürlerimi sunarım” dedi.