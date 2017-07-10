Üzülmez: Kartepe’nin altyapı problemlerini çözeceğiz

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ağırlayan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kartepe’de içme suyu ve kanalizasyonda eksiklerimiz var. Yaşanan sıkıntılıları elbirliği ile çözeceğiz” dedi

Yeni görevi ile birlikte hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Belediye Başkan Yardımcıları Bali Holat ve Murat Balaban’ı makamında kabul etti. Nazik ziyaretlerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Ali Sağlık, Kartepe’nin altyapı problemlerini çözeceklerini söyledi.

“EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZECEĞİZ”

İSU Genel Müdürü Sağlık, “Biz biliyoruz ki Kartepe’de içme suyu ve kanalizasyonda eksiklerimiz var. Şebekeler eskidi ve yetersiz kaldı. Bunların hepsinin farkındayız. Kartepe, kayıp kaçağın en yüksek olduğu yerlerden bir tanesidir. Bunların bilinci ve öncelik sırasına göre çalışacağız. Kurum olarak Körfez ve Derince ilçelerinin tamamına yakının altyapısını değiştiriyoruz. Bundan sonra Kartepe ilçesine gireceğiz. Yaşanan sıkıntılıları elbirliği ile çözeceğiz” dedi.

“İSU, İNANILMAZ YOL KAT ETTİ”

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “İSU, devir aldığı dönemden bu yana inanılmaz yol kat etti. Emeği geçen herkese Kocaelili biri olarak teşekkür ediyorum. Özellikle son dönemde çok daha başarılı çalışmalara imza atıldı. İSU, hem örnek oluyor hem de örnek hizmetler yapmaya devam edecektir. Özellikle son iki sel felaket ve sonrasında yapılan yatırımlarda İSU’nun ve tüm çalışma arkadaşlarımın birlikte çalışmasından memnunum” şeklinde konuştu.