Üzülmez, Vuslat Platformu'nda konuştu

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konulu, konferansın başında yönetim kurulu üyesi olarak konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kazanan yine biz olacağız” dedi.

Uluslararası Vuslat Platformu (Uluslararası Vuslat Derneği) tarafından düzenlenen "Savunma Sanayisinde Milli ve Özgün Projelerin Önemi" konferansı Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansa Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci, Kartepe Belediye Başkanı ve Uluslararası Vuslat Platformu Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Üzülmez, BAYKAR Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve konusunda uzman 700 davetli katıldı.

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKE

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kürsü konuşmasında “Milleti ve devleti için dertlenen gençler olduğu sürece ülkemizden beklentisi olan dünya mazlumlarının sırtı yere gelmeyecektir. Ülkemiz tarihin en önemli liderinden biri tarafından yönetilmektedir. Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olduğu sürece dimdik ayakta olacağız. Önemli projeler üreten toplum olarak tarih sayfalarını değiştireceğimize inanıyorum. Dünyada söz sahibi olan bir ülke durumuna geliyoruz. Dünyanın gündeminde olan projeler ülkemizde hayat bulmaktadır. Savunma sanayisinde 50 yıldır yaşanan ve yüzlerce yıl sürmesi muhtemel sorunlar milli ve özgün savunma sanayi stratejileri ile aşılacaktır” dedi.

KAZANAN YİNE BİZ OLACAĞIZ

“Ülkemizin hem içte hem de dışarıda baş belası olan terör illetinin üzerine çöktükçe çatlak sesler çıkmaktadır” diyen Başkan Üzülmez “Ülke içerisinden ve ülke dışından bu sesler gelmektedir. Ülkemizi yönetmek isteyen bazı siyasi parti liderleri ve onun takımından ses gelmeye başladı. Herkes safını belli etmektedir. Türkiye 15 Temmuz gerçeği yaşamıştır. Ülkemizin milli ve manevi değerlerini kullanarak Türk insanın gönlüne girmeye çalışarak, asıl amacı ülkemizi parçalamak olanlar siyasi arenada kol kola girmişlerdir. Bizim çalışkan, dürüst, vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan lider olduğu sürece ülkemiz üzerinde emelleri olanlar mağlup olacaklardır. Kazanan yine bizler olacağız” ifadelerini kullandı.

YERLİ KATKIYLA ÜRETİLMEKTEDİR

Konferansta konuşan BAYKAR Teknik Müdürü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Bugün savunma sanayi yüzde 20'lerden yüzde 55'lere vararak yerli katkıyla üretilmektedir. Eğitime ayrılan payın savunma sanayinin çok önüne geçtiğini ve savunma sanayinin bütçeden aldığı payın gerilediğini görüyoruz. Bu nasıl oluyor, eğitim buradaki en önemli faktör. Sadece para aktararak 'Bir şeyleri tedarik edeyim.' derseniz, gelişmiş silahlanma yapmış olmuyorsunuz, parayı dışarı akıtmaya devam ediyorsunuz. Burada as olan vizyon, irade ve şuurdur" dedi.

YÜZDE 93 YERLİ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

2009 yılından sonraki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bayraktar, "2014 yılında bütün elektronik, yazılımı, tasarımı, beyin sistemi bize ait olacak şekilde Bayraktar TB2'yi yaptık. Bu yüzde 93 yerli katılımla gerçekleşti. Savunma sanayinde 2000'lerde Türkiye'nin ortalaması, yerli katkı, yüzde 15'lerdeydi, 2014-2015'te yüzde 50'ler mertebesine ulaştı. Bu yaptığımız İnsansız Hava Aracı da, Bayraktar TB2 de yüzde 93 yerli katılımla gerçekleşti. İlk uçuşunu bundan 3 sene önce yaptı" açıklamasında bulundu. Konferans sonrasında konuşmacılara hediyeler verildi.