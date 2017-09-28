Üzülmez’den itirazlara destek

Kartepe’de İmar Revizyon Planı çalışmaları ile ilgili mağduriyet yaşanmamasını isteyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, olası sorunların çözümü için çalışılacağını söyledi

Kartepe genelinde yapılan imar revizyon planlamasında, 1/1000’lik planlara yapılan itirazlar gündeme alınarak Meclis İmar Komisyonu’na havale edildi. Komisyonda görüşmelere devam edilirken, vatandaşın mağdur olmamasına büyük özen gösteren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye olarak vatandaşların haklarını aramalarını desteklediklerini söyledi.

“MÜCADELE EDERİZ!”

Olası bir yanlışlığın yaşanması durumunda düzeltilmesi için gerekeni yapacaklarını dile getiren Başkan Üzülmez, “Hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını istiyoruz. Hukuki itiraz yolu da açıktır. Vatandaşlarımızın izleyecekleri süreçte yanlarında olacağım. Komisyonumuz dilekçeleri hassasiyetle değerlendiriyor. Olası sorunların giderilmesi için gereken yapılır, hatta hemşehrilerimiz için hak mücadelesi de veririz” dedi.