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Uzuner: Gölcük için el ele vereceğiz

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Uzuner: Gölcük için el ele vereceğiz
Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner, “Gölcük için el ele vereceğiz” dedi.

AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Yönetimi, Kaymakam Mustafa Altıntaş’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. AKP Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner, “Sıcak ve samimi kabulünden ötürü Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Gölcük için el ele vereceğiz. Gençliğin derdiyle dertleneceğiz” dedi.

 

“GÜZEL HİZMETLERDE BULUNACAĞIZ”

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ise geçmişteki birikim ve tecrübeleri ile Gölcük’e güzel hizmetlerde bulunacağını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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