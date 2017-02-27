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Uzuner: Sizlerle daha güçlüyüz

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Uzuner: Sizlerle daha güçlüyüz
2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Uzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Uzuner'i ziyaret etti.

Uzuner, "Cesaretinizden dolayı kutluyorum. Sizin gibi cesaretli gençlerle daha da güçleniriz" dedi

 

41 NUMARALI FORMA

Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Uzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Uzuner'i ziyaret etti. Kendisini, kulübü, sportif başarılarını, alt yapı yatırımlarını, projelerini ve hedeflerini anlatan başkan Yılmaz, İzmit'in sembolü pişmaniye ve üzerinde "Orhan Uzuner" yazılı 41 numaralı Kocaeli Birlikspor forması hediye etti.

UĞUR HEDİYESİ

Ziyaretten büyük memnuniyet duyan, bir sporcunun oynadığı kulübü satın almasına şaşıran ve bir o kadar da mutlu olan Orhan Uzuner, "Böylesine cesur gençlerle biz daha güçleniriz. Kulüp yönetmenin kolay iş olmadığını biliyorum. Sizi girişiminizden dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki başarılı olacaksınız. Başarı için gerekli cesaret ve azim sizde var. Başarı ve şans diliyorum" dedi. Ardından kulübümüze başarı ve uğur getirmesini dileyerek Yılmaz’a hediye verdi.

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