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Uzuntarla 10 Ağustos’ta başlıyor

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Uzuntarla 10 Ağustos’ta başlıyor
Yeni sezonda Harun Kayraldağ’ın çalıştıracağı Uzuntarla Belediyespor, yeni sezona hazırlık yapıyor

Öncelikli olarak iç transferi çözen Yeşil Beyazlı ekip, sıkıntı çekmeden iç transferi çözdü. Dış transfer de önemli isimleri kadrosuna katan Uzuntarla temsilcisi Kocaeli Güneşspor’dan sol bek Muhammed, sağ ve sol bekte oynayan Furkan Yaman, Bağçeşmespor’dan deneyimli stoper Gökhan Taner ile aynı takımdan forvet Yusuf Baykan’ı kadrosuna kattı. 10 Ağustos’ta sezonu açacak olan Uzuntarla Belediyespor’da hedef geçen yıl kapısından döndükleri Süper Amatör Lig’e yükselmek.

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