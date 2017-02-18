Uzuntarla şimdi çok daha güçlü

1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off’a çıkmayı garantileyen Uzuntarlaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İlimtepe’den forvet Berat ve orta saha oyuncusu Ömer’i bünyesine katan Uzuntarla, Sultan Orhanspor’dan sağ bek Serhat Rehber ve Sedaş Tekspor’un şampiyonluğundaki kilit isimlerden sağ kanat ofans oyuncusu Erhan Arslan ile de anlaştı.

ÇOK GÜÇLENDİLER

Zaten belli bir kadro gücü olan Yeşil Beyazlılar yaklaşan Play-Off maçları öncesi kadrosunu bu iki etkili futbolcu ile daha da genişletti. Sezon başında BAL temsilcimiz Körfez Belediyespor Hereke Yıldızspor’da oynayan ardından Süper Amatör Lig takımlarından Sultan Orhanspor’a geçen Serhat ile Sedaş Tekspor forması ile bu sezon 15’e yakın gol ve bir o kadar da asist yapan Erhan Uzuntarla’nın gücüne güç kattı.