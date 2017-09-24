Vadi İzmit 18 ayda teslim

İzmit Belediyesi’nin ilk ve tek konut projesi olan Vadi İzmit’in lansman tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Bektaş İnşaat’ın sahibi Cumali Bektaş, “Vadi İzmit projesi diğer projelere göre daha uygun fiyata satılacak” dedi.

İzmit Belediyesi’nin ilk ve tek konut projesi olan Bektaş İnşaat’ın Güneydoğu bölgesinden sonra İzmit’te ki ilk ve tek projesi olan Vadi İzmit’in lansman tanıtımı gerçekleştirildi. Gültepe Fatih Mahallesi’nde ki satış ofisinde gerçekleştirilen lansman toplantısına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan son dakika çıkan bir programında dolayı katılamazken tanıtım toplantısına Bektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Bektaş, Satış Müdürü Ayhan Ayaz, mimarlar Belda Turfan ve Mahmut Şanlı katıldı.

İZMİT’İN MİMARİSİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ

Tanıtım toplantısında konuşan Bektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Bektaş, “ Amacımız İzmit’in mimarisine Bektaş İnşaat olarak katkı sunmak ve geliştirmek için 433 konutla hizmet sunmak için bu projeye katkı sunan başta İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

SOSYAL YAŞAM ALANINA ÖNCELİK

Ardından konuşan proje mimarlarından Mahmut Şanlı, “Bildiğiniz üzere ülkemizde mimari proje yatırımlarının neredeyse tamamında konut tek yatırım ürünü olarak ele alındı. Bizler Vadi İzmit projemizin en iyi yerini sosyal yaşam alanına verdik. Toplamda 5 bin metrekare alanı kapsayan bir alandan oluşan herkesin yararlanabileceği bir sosyal yaşam alanına yer verdik” ifadelerini kullandı.

HERKES HİTAP EDEBİLECEK BİR PROJE

Konuşmalarına devam eden Mimar Şanlı, “Yaklaşık 8 ay emek verdiğimiz projede doğayla insanı birleştiren bir proje tasarımlamaya çalıştık. Bir diğer boyutuda herkes bu projeden faydalanabilsin diye 24 değişik plan çalışması yaptık. Herkese hitap edebilmek için böyle bir karma proje geliştirdik. Biz bu süreçte özellikle projenin girişimcisi İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a Bektaş’a inşaata ve destekleri geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

8 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI

Soru cevap bölümünde depreme dayanıklımı sorusu üzerine Mimar Şanlı, “Her türlü tespit ve çalışmalar yapıldı. Yapı olarak sağlam malzemelerden oluştuğu ve kullandığımız donatıyla beraber sekiz şiddettin de depreme dayanıklı olarak üretim yapılıyor” dedi.

GÜNEYDOĞU’DA 800 KONUT

Bektaş İnşaat’ın geçmişiyle ilgili soru üzerine Bektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cumali Bektaş, “Bektaş İnşaat 1996 yılında kurulmuş bir şirket. Türkiye’de 96’dan 2003 yılına kadar çeşitli kamu kurumlarında faaliyet gösterdi. 2005 yılından itibaren gayrimenkul inşaatına başladı. Diyarbakır ve Urfa bölgesinde ağırlıklı olarak inşaat yaptık. Güneydoğu bölgesinde 800’e yakın konut yaptık” ifadelerinde bulundu.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Konuşmalarına devam eden Bektaş, “İzmit Belediyesi’nin yaptığı ihale sonucunda böyle bir projeye imza atacağız ve alnımız akıyla çıkacağız. Herşeyden önce bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnsanlar var olan daireleri satın alacak. Katalog üzeri daire satışımı yapmıyoruz. İnşallah 18 ay süre içerisinde teslim anahtar teslimi yapacağız” şeklinde konuştu.

EN UYGUN FİYATA SATILACAK

Cumali Bektaş son olarak “Bizim projemizde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve villalarımız var. Fiyat konusunda hepsi için tek tek fiyat söylemek zor. Fakat araştırmalarımız sonucunda bu bölgede bulunan projeler içerisinde en uygun fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca projemiz deniz gören İzmit Körfezi’ni gören bir konumda bulunuyor” dedi. Ahmet HAZER