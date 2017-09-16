İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu Gültepe bölgesinde yapılacak en büyük konut projesi olan Vadi İzmit’in temeli atıldı. Projenin yapımını Bektaş İnşaat üstlenirken, maliyeti ise 150 milyon TL olarak belirtildi. Projenin yapımı ise

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu Gültepe bölgesinde yapılacak en büyük konut projesinin temeli atıldı. Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bektaş İnşaat yetkilileri katılım gösterdi. Belediyenin Gültepe şantiye alanına kat karşılığı yapılacak 443 konuttan oluşan ve yüzde 26’sı belediyeye ait olacak Vadi İzmit adı verilen projenin İzmit’teki en büyük konut projesi olduğu belirtildi.

30 BİN METREKARESİ YEŞİL ALAN

Kat karşılığı yapılacak olan proje ile bölgeye 443 konut, 19 işyeri, havuz, sağlık, kafeterya, restoran, market bulunan bir sosyal tesis yapılacak. 48 dönümün 18 bin metrekarelik bölümü konut, 30 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşuyor. Projede binadan daha fazla yeşil alana ve sosyal yaşam alanlarına yer ayrıldı. Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak. Böylelikle otopark sorunu olmayacak. Projede içerisinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler var. Binalar en fazla 6 kattan oluşacak. Katlı binanın dışında müstakil evlerde bulunacak.

EŞSİZ BİR PROJE

Temel atma töreninde konuşan Taşeron firma Bektaş İnşaat Müteahhiti Cumali Bektaş, “Türkiye’nin en prestijli projelerinden birisinin açılışındayız. Sosyal yaşam anlayışıyla geliştirilmiş eşsiz bir projedir. 443 konut, 19 işyeri, havuz, sağlık, kafeterya, restoran, market bulunan bir sosyal tesis yapılacak. 48 dönümün 18 bin metrekarelik bölümü konut, 30 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşuyor. Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak. Böylelikle otopark sorunu olmayacak. Projede içerisinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler var. Projemizin bugünlere gelmesine vesile olan Sayın Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum.

KENTİMİZİN GELECEĞİNE FAYDALI

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Birazdan temel atma törenin icra edeceğimiz bu alanın kentimize hayırlar getirmesini diliyorum. Burası uzun yılla boş bir şekilde duruyordu. Bende canlı bir şahidi olarak başkanımızın gösterdiği olağanüstü gayreti biliyorum. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Yatay mimariyle oluşmuş, sosyal açıdan güçlü, kentimizin geleceğine fayda sağlayacak bu projenin en kısa zamanda kentimize kazandırılmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURACAĞIZ

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gerçekten güzel bir heyecan içerisindeyim. Oluşumun belli bir noktaya gelmesi için, hele ki iddialı bir projeyse çok emekler gerekiyor. Çalışan tüm arkadaşlarımızın böyle projelere herkesin bir katkısı oluyor. Bugün artık temelini atıp inşallah bir buçuk sene içerisinde burada bir yaşam alanının oluşmasını göreceğiz. Burada çalışacak tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah aynı maketteki hatta daha da güzel bir yaşam alanını İzmit’e kazandırarak bunun gururunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

BU GİBİ DÖNÜŞÜMLERİN YAPILMASI GEREKİYOR

Doğan konuşmasını, “Ülkemiz deprem alanı ve şehrimizde buradaki en önemli noktalardan birisi. Yatay ve alçak katlı yapılaşmaların arttırılması gerekiyor. Özellikle çarpık yapılaşmanın olduğu şehrimizde bu gibi dönüşümlerin yapılması gerekiyor. İkinci konu estetik ve sosyal yaşam alanında kaliteli bir konut rezervi oluşturmaktır. Burada bu iki konuyu da önemsedik. Ancak bu çalışmalar sadece burayla sınırlı değil. Birçok alanda böyle çalışmalar devam ediyor. Ancak bunlar yetmez. Daha çok yapmamız gerekiyor. Ben bir ilçe belediye başkanı olarak bu konudaki üzerime düşen yapabileceğim kadarıyla bir gayret gösterdim” şeklinde devam ettirdi.

DERDİMİZ İNSANIMIZA KATKI SAĞLAMAK

Biliyoruz ki bu görevler geçer gider diye sözlerine devam eden Doğan, “Ancak bu sürede ne kadar gayret gösterdiğimiz önemlidir. Tabi ki bunlar kolay değildir. Ancak işte burada bir örneğini görüyoruz. İzmit Belediyesi büyük ve örnek bir belediyedir. 60 milyon bütçeyle başladık ve şuanda 260 milyon bütçeye ulaştık. İnanın milletimizin parasını hiç kimseye kaptırmıyoruz. Biz bu günlere böyle geldik. Ben bu konuda bu söylediğim hassasiyetle, halka hizmetle hakka hizmet, ama şehrimize daha fazla nasıl katkı sağlarım diye gayret eden çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz samimiyiz. Bizim derdimiz bu şehre bir şey kazandırmak. Derdimiz burada yaşayan insanlarımıza katkı sağlamak, mutlu, huzurlu ve çağdaş bir yaşamı oluşturacak çevre ve konut yapımını desteklemektir” dedi.

GERİDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK

Doğan konuşmasını, “Burası eskiden boş bir alandı. 9 yıl önce TOKİ’yle yaptığımız görüşmeler neticesinde bir miktar yeri belediyemize kazandırdık. Çok şükür hem Gültepe’ye hem kentimiz için önemli bir projeyi başlatıyoruz. Ben çok mutlu ve heyecanlıyım. Kentimizin ve insanımızın kazanacağı adımları attık. Hep birlikte inşallah burayı açacak ve burada mutlu, estetik, depreme ve afete dayanıklı bir yaşam alanını şehrimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bizim beklediğimizde budur. Geride hoş bir seda bırakmaktır. Burada çalışacak işçimize, mühendisimize kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Lütfen burayı yaparken sanatınızı göstersin. Proje güzel ama icraatta en güzel şekilde olsun ve bir eser kazandıralım” ifadeleriyle sonlandırdı. Selin BECER