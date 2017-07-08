Vahşetin zanlıları Kocaeli'ye getirildi

Sakarya'daki vahşetin zanlıları Kandıra'ya getirildi

Edinilen bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Kaynarca Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kandıra F Tipi Cezaevine'ne konuldu.