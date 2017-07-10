Vakil aday adayının ablası ölümden döndü!

CHP'li vekil aday adayının ablası ölümden döndü!

Bir dönem CHP Kocaeli Milletvekilliği için aday adaylığını açıklayan Beyhan Korkmaz'ın ablası adeta ölümden döndü. Alınan bilgilere göre, Beyhan Korkmaz'ın ablası Reyhan Korkmaz Başiskele Bahçecik'te evinin camını sildiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. O esnada evde bulunan Beyhan Korkmaz, ablasına suni teneffüs yaparak ilk müdaheleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, Reyhan Korkmaz'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgaları kırılan Korkmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.