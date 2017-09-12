  • BIST 109.193
  • Altın 146,689
  • Dolar 3,4365
  • Euro 4,1077
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 28 °C

Vali Aksoy, balık mezatına katıldı

»
Vali Aksoy, balık mezatına katıldı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel'de balık mezatını başlatan düdüğü çaldı.

Ereğli Mahallesi'nde Balık Hali’ni ziyaret eden Vali Aksoy, su ürünlerinin hem yetiştirilmesinin hem de değerlendirilmesinin ülke açısından çok önemli bir alan olduğunu, sağlıklı beslenmede balık ve su ürünlerinin doğal yetişmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.Balıkçılardan denizleri korumalarını, denizlerdeki bereketin artırılması için kurallara ve yasaklara uymalarını isteyen Aksoy, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulundu. 

KISA SÜREDE SATILDI

Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in okuduğu duanın ardından Vali Aksoy’un düdüğüyle başlayan mezatta balıklar, çeşitli kentlerden Ereğli’ye gelen balıkçı ve işletme sahipleri tarafından kısa sürede satın alındı.

KARAMÜRSEL'DE ZİYARETLER

Aksoy, mezat sonrası balık halinde bir süre gezerek esnafla görüştükten sonra sosyal tesislerde balık çorbası içti, balıkçıların sorunlarını dinleyerek kooperatif başkanlarından bilgi aldı. Vali Aksoy ile beraberindekiler, golf aracıyla Karamürsel Altınkemer Plajını ve sahili dolaştı.Aksoy, Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci’yi ziyaret etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Erkan Nigiz vefat etti12 Eylül 2017 Salı 12:34
  • Vali Aksoy, balık mezatına katıldı12 Eylül 2017 Salı 10:47
  • Vali Aksoy'dan Yıldırım'a iade-i ziyaret12 Eylül 2017 Salı 10:40
  • Karaalp, nedenini açıkladı11 Eylül 2017 Pazartesi 18:40
  • Mevcut liderlere ve lider olmak isteyenlere Attila’dan dersler11 Eylül 2017 Pazartesi 17:12
  • Seval Kızılcan, Tüpraş’tan ayrılıyor11 Eylül 2017 Pazartesi 16:14
  • Bu da akıllı çay ocağı!11 Eylül 2017 Pazartesi 15:41
  • Bayram, ‘’İzmit yeni bir görünüme kavuşuyor’’11 Eylül 2017 Pazartesi 12:06
  • Aktarmalı ulaşımda %50 indirim11 Eylül 2017 Pazartesi 12:02
  • Zabıta ve Vatandaş El Ele11 Eylül 2017 Pazartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim