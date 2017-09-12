Vali Aksoy, balık mezatına katıldı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel'de balık mezatını başlatan düdüğü çaldı.

Ereğli Mahallesi'nde Balık Hali’ni ziyaret eden Vali Aksoy, su ürünlerinin hem yetiştirilmesinin hem de değerlendirilmesinin ülke açısından çok önemli bir alan olduğunu, sağlıklı beslenmede balık ve su ürünlerinin doğal yetişmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.Balıkçılardan denizleri korumalarını, denizlerdeki bereketin artırılması için kurallara ve yasaklara uymalarını isteyen Aksoy, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulundu.

KISA SÜREDE SATILDI

Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in okuduğu duanın ardından Vali Aksoy’un düdüğüyle başlayan mezatta balıklar, çeşitli kentlerden Ereğli’ye gelen balıkçı ve işletme sahipleri tarafından kısa sürede satın alındı.

KARAMÜRSEL'DE ZİYARETLER

Aksoy, mezat sonrası balık halinde bir süre gezerek esnafla görüştükten sonra sosyal tesislerde balık çorbası içti, balıkçıların sorunlarını dinleyerek kooperatif başkanlarından bilgi aldı. Vali Aksoy ile beraberindekiler, golf aracıyla Karamürsel Altınkemer Plajını ve sahili dolaştı.Aksoy, Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci’yi ziyaret etti.