Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Vali Aksoy’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin bir uyum kenti olduğunu ifade etti.Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Karaosmanoğlu yeni görevinde başarılar dileyerek, ”Kocaeli’deki hizmetlerin yürütülmesinde dün de olduğu gibi bugün de yerel yönetimler olarak her zaman devletimizin diğer kurumlarıyla uyum içinde çalıştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan projeleri hayata geçirerek kentimize önemli hizmetler kazandırdık. Bu hizmetleri gece gündüz demeden sürdürmeye devam edeceğiz. Kocaeli bir uyum kentidir. Sizin de Diyarbakır’da olduğu bu Kocaeli’ye de yeni değerler kazandıracağınızdan eminim” dedi.Kocaeli’nin Türkiye’nin en önemli kentlerinde birisi olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, ”Biz bu bilinçle hizmetlerimiz vatandaşlarımıza sunacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını Diyarbakır’daki görevimizde de takdirle takip ediyordum. Büyükşehir Belediyesi’nin başta insan yararı öncelikli hayata geçirdiği çalışmalar ülkemize örnek olmakta. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi’nin bu Türkiye’ye örnek hizmetlerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
- BIST 100.479
- Altın 142,808
- Dolar 3,6311
- Euro 4,1430
- Kocaeli : 26 °C
- İstanbul : 27 °C
- Sakarya : 26 °C
- Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi
- Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu’nu makamında ağırladı
- Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı açıklandı!
- Eşya taşıyan genç asansörde kaldı
- Uğur Saral'ın acı günü!
- Kocaeli'de 7 ayda 22 kişi iş kazasında öldü
- Cemil Yaman, festival için memleketinde
- Şaşırtan benzerlik! Gören bir daha bakıyor...
- Samanlık yandı ama herkes onu konuştu!
- Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'a Mehteranlı giriş
- Körfez Kampüsü hızla yükseliyor
- Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruz
- Vanlılardan Çelik'e hayırlı olsun ziyareti
- D-100'de tehlikeli yolculuk!
- KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyor
Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu’nu makamında ağırladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vali Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu’nu makamında ağırladıKocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.
Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı açıklandı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin, “Toplamda 450 bin Suriyeli ülkesine döndü” açıklamasında bulundu
Kocaeli'de 7 ayda 22 kişi iş kazasında öldü"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantıları ile il il gezen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı dün de Kocael’ndeydi
Körfez Kampüsü hızla yükseliyorKörfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Körfez Kampüsü’nde çalışmaları yerinde inceledi, “Bittiğinde ilçemize büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruzVali Aksoy’u ziyaret eden Doğan, “İlimizin turizm şehri olması için yaptığımız restorasyon ve proje çalışmalarıyla belirli bir nokta gelindiğini de ilettik” dedi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
- Kültür Tepesi 2. etap açıldı
12345678
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
- Sevdiklerinize en güzel manevi hediye
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim