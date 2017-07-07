Vali Aksoy, denizcilerle buluştu

Kocaeli’deki Kabotaj Bayramı etkinlikleri sona erdi. Başiskele Wellborn Otel’de düzenlenen ve denizcilik sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği gala yemeğine ilimizin yeni valisi Hüseyin Aksoy da katılım sağladı

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilciliği Liman Başkanlığı’nın düzenlediği, Limaş’ın etkinlik katkılarıyla gerçekleşen Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları, Vali Hüseyin Aksoy’un da katıldığı görkemli bir gala yemeği sona erdi. Wellborn otel’de düzenlenen ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Temsilcisi Vedat Doğusel’in açılış konuşmasıyla başlayan galaya Denizcilik alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, oda temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri katıldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

Kocaeli’nin öneminin vurgulandığı gala yemeğinde; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra; TOBB Başkan Yardımcısı Halil Mete, Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Çevre İl Müdürü Ersan Aytaç, Tarım İl Müdürü Ali İhsan Özel, KOSDER Başkanı Salih Zeki Çakır, Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürü Ali İhsan Merdanoğlu, VTS İstasyon Amiri Ogün Çevik, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, KOÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necmi Özdemir, Limaş yetkilisi Kürşat Bal, Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, Gemi Mühendisleri Oda Başkanı Salih Boztancı, Gemi Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Kemalettin Gür, GEBKİM Başkanı İbrahim Aracı, KOTO Meclis Üyesi Ali Polat ve denizcilik camiasında çok sayıda seçkin çok sayıda konuk katıldı.

“SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYACAĞIZ”

Denizcilik sektörünün Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında öncü bir sektör olduğuna dikkat çeken Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, “Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı DTO olarak Kars Çıldır Gölü’nden Kocaeli’ye kadar, Ege ve Akdeniz’de çeşitli etkinliklerle kutladık. Denizciliğin gündeme gelmesi, ayrıca İzmit Körfezi’nde spordan sanata kadar bir dizi etkinlikle kutlanması bizleri mutlu etmiştir. Deniz Ticaret Odası olarak, dünyadaki gelişmeleri de izleyerek, Türk deniz sektörünü daha ileriye taşımanın mücadelesinin veriyoruz” dedi.

“KOCAELİ’YE ATANMAK ONUR VERİCİ BİR DURUM”

Kocaeli Valiliği öncesinde Muğla, Mersin ve Samsun’daki görevleri sırasında deniz turizmi ve ticareti ile sektörünün gelişmesi için birçok proje çalışmaya destek verdiğinin ifade ederek konuşmasına başlayan Vali Hüseyin Aksoy ise açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Denizcilik sektörü Türkiye’de hızla gelişiyor ve büyüyor. Zaman zaman uluslararası krizlerden etkilense de toparlanma ve yeniden kendini ortaya koyması adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Benim daha önce görev yaptığım yerler denize kıyısı olan ve denizcilik sektörüyle iç içe olan illerdi. Diyarbakır’dan sonra yeniden Karadeniz ve Marmara’ya kıyısı olan Kocaeli’de görev yapıyor olmaktan da büyük bir onur duyuyorum.”

HEDİYELER DAĞITILDI

Yapılan konuşmaların ardından Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ve etkinliklere destek olanlara ödülleri verildi. Denizcilik sektörünün tüm paydaşlarının yer aldığı yemekte bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklere katılan fotoğraf sanatçıları; Nebiye Azak, Berna İkiz, Aytül Akbaş ve Murat Kulakaç ile gemi maketi sanatçıları; Yusuf Akmeşe, Necdet Şir, Ahmet Düz, Zeki Artan, Ziya Babur, Yavuz Tezcan, etkinliklerde sualtı hokeyi maçı yapan dünya şampiyonu sualtı 23 yaşaltı milli sporcular ve Sualtı İl Temsilcisi Celal Kavaz’a anı armağanları verildi.