Vali Aksoy, oda başkanlarının sorunlarını dinledi

Vali Hüseyin Aksoy, Başkanlar Kurulu toplantısında esnaf odaları başkanlarıyla buluşarak sorunlarını dinledi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanlarıyla dün Antikkapı’da bir araya geldi. Gerçekleştirilen başkanlar kurulu toplantısına Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ve çok sayıda oda başkanları katılım gösterdi. Başkanlar Vali Aksoy’a sorunlarını iletti.

GEBZE’DE TRAFİK MEMURU YOK

İlk sözü alan Gebze Şoförler Odası Başkanı Necati Kaya, “Gebze trafiği çok yoğun. Nüfusumuz da fazla. Gebze ilçesinde trafik memuru yok. Sizden Gebze ilçemize görev yapmak üzere trafik memuru istiyoruz” dedi. Gebze Berberler Odası Başkanı Kenan Çelik, “Berber ve kuaför esnafları olarak hafta tatili uyguluyoruz. Fakat dönem içinde boşluk yaşanıyor. Dükkanların yüzde 98’i kapalıyken ikilik kısmının açık olması bizim için büyük sıkıntı oluşturuyor. Bu sıkıntıyı ticaret il müdürüne ilettik. Haftada bir gün çalışma zamanlarımızın düzenli olması konusunda karar alınmasın istiyoruz. Uzun süre çalıştığımız için psikolojik olarak rahat değiliz” ifadelerini kullandı.

BİZİ HERKES DENETLESİN

Servis Şoförleri Odası Başkanı Ahmet Taşçı sorunları olduğunu ifade etti. Taşçı, “Servisçilere Türkiye genelinde bir karalama kampanyası oldu. Bizim okullara çok önem vermemiz gerekiyor. Trafik denetlenmesinden memnunuz. Polis sıkıntımız var. Bizi herkes denetlesin. Okul müdürleri bizim servis araçlarımızı denetlesin. İkincisi dün Yarımca’da bir olay yaşandı. Servis araçları okul bahçelerinde bekliyor. Dışarıya öğrenciler çıkmıyor. Müsait olan okulların içine servis araçları girsin. Hostes olayı da Türkiye’de bir kanayan yara. 22 yaş ve lise mezunu şartı arıyorlar. Biz esnaf eşleri ilkokul mezunu. Biz eşlerimizi veya çocuklarımızı hostes olarak gösterirsek sıkıntı kalmayacak” şeklinde konuştu.

DENETİMLER İÇİN TALİMAT VERİRİZ

Oda başkanların sorunlarını dinleyen Vali Hüseyin Aksoy, “Esnaflar bizim için önemli. Esnaflarımızın sorunları çözümü noktasında sizlerin yanında olacağız. Gebze’de ki polis talebi haklı bir talep. Polis sayımızda eksiklik var. Biz imkanlarımıza bir bakalım. Söz vermiş olmayalım ama Gebze bizim için önemli bir ilçe. Berberler odamızın bir günlük tatili bana aktarıldı. Tüm oda başkanları istiyorsa, hem fikirsek biz onu değerlendirir süreci başlatırız. Servis araçlarımız çok önemli ve hassasiyet içindeyiz. Çocuklarımız her gün okula gidip geliyor. Onların bakımı hepimizin görevi içinde yer alıyor. Denetim konusunda ilgili birimlerimiz yapıyor. Farklı denetimler için milli eğitimi talimatlandırırız. Onlarda herhangi olumsuzlukta yer alırlar” açıklamalarında bulundu.

AMACIMIZ KOCAELİ

Servis araçlarımızın standartları, bakımları da dahil olmak üzere birçok tedbiri almak zorundayız diyen Aksoy, “Kış şartları gelmeden tedbiri almak durumundayız. Hostesler ile ilgili değerlendirme bakanların hususu. Onların ve sizlerin bakış açısı farklı. Ortak bir noktada buluşulabilir mi ona bakılır. Eğitim ve öğretim yılının kazasız geçmesi için birçok kuruluş tedbir aldı. Her okulumuza bir güvenlik görelisi irtibatladık. Okul çevresinde herhangi bir işi olmayan kişilerin beklemesinin yasak olduğunu aksi takdirde işlem yapılacağını duyurduk. Amacımız hepimiz Kocaeli’de iyi şeyleri ortaya koymaktır. Kocaeli halkının hizmetindeyiz. Sorunlar varsa çözmek için buradayız. Valilik olarak her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER