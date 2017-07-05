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Vali Aksoy, Yaman ve Hülagü’yü ağırladı

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Vali Aksoy, Yaman ve Hülagü’yü ağırladı
Kendisine hayırlı olsun ziyaretleri devam eden Vali Hüseyin Aksoy, en son AKP Milletvekili Cemil Yaman ve Rektör Sadettin Hülagü’yü ağırladı

Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Vali Aksoy en son AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü makamında ağırladı. Vali Hüseyin Aksoy, Cemil Yaman ve Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. 

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