Vali Aksoy’a tebrik ziyaretleri sürüyor

Yeni Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Birbirinden önemli konuğu ağırlayan Vali Aksoy, her birine teşekkür etti.Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Vali Aksoy en son Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük; Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün; KOTO Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Ticaret Odası Meclis Başkan yardımcıları Alp Kayalar ve İsmail Uslu ile yönetim kurulu üyeleri ve İl Müftüsü Yusuf Doğan, Müftü Yardımcıları İlyas Öztel, Bayram Şahin, Burhan Bilgin, Mahmut Şahin’i makamında ağırladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Valiliği görevine atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren ziyaretçiler, Vali Hüseyin Aksoy’a görevinde başarılar diledi. Vali Aksoy da ziyaret için her birine ayrı ayrı teşekkür etti.