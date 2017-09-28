Vali Aksoy'a ziyaretler sürüyor

Bu zamana kadar çok sayıda kişi ve kurum ile sivil toplum kuruluşunu makamında ağırlayan Vali Aksoy, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut ile yönetimi ile Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve eski muhtarlardan Süleyman Özoğlu eşi ve 12 yaşında optik gliom hastalığına yakalanarak görme, 13 yaşında da beyinde oluşan germinom tümörüyle yürüme kabiliyetini yitiren engelli Muhammed Ali Özoğlu’nu ağırladı. Aksoy, ziyareti sırasında engelli Muhammed Ali ile yakından ilgilendi.
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