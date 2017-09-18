Vali Aksoy'dan Gaziler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy "Gaziler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Aksoy yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizin bağımsızlığı, Türk Vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakarlıklar göstererek, canı ve kanı pahasına ölüme göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan kahraman gazilerimizin gururuna ortak oluyor, ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi daima saygı ve şükranla anıyoruz.

GAZİLER DESTANLARIN ONURLU KAHRAMANLARIDIR

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazilerimiz ise bu destanı yazan onurlu kahramanlardır.Türk Milleti, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımız sayesinde karşısına çıkan tüm badireleri atlatacak güce, dirayete, kararlılığa sahiptir. 15 Temmuz darbe girişiminde de aziz milletimizin her ferdi, istiklal ve istikbali için hiç çekinmeden canını feda etmiş, hainlere karşı duran kahraman askerlerimizle, polislerimizle omuz omuza dayanışma örneği göstererek, gazilik mertebesine yükselmiştir.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk Milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetlerini örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir.

SEVGİ VE SAYGI

Bu duygu ve düşüncelerle; Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazilik” unvanının verilişinin 96. Yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.