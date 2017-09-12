Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından kapıda karşılanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ilk önce şeref defterini imzalayarak bir süre Başkan Yıldırım ile sohbet etti.Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Vali Aksoy'un ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini belirterek, Karamürsel Kadırgasının resmedildiği tablo takdiminde bulundu. Ziyaretin ardından Vali Hüseyin Aksoy, Karamürsel sahilini gezerek, yapılan sahil düzenlemeleri ve mavi bayraklı plajda incelemelerde bulundu.
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Vali Aksoy'dan Yıldırım'a iade-i ziyaret
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Karamürsel Ereğli’de balık halinde bugünkü mezatı başlattıktan sonra Karamürsel Belediye Başkanlığına geçerek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a iade-i ziyarette bulundu.
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