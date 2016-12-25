Vali bey Derince’ye…

Hakan Yağcıoğlu

Yıllardır hiçbir profesyonel takımımız (Kocaelispor hariç) Valiler tarafından ziyaret edilmemişti…

Vali Hasan Basri Güzeloğlu tabuları yıktı ve hızlı turlarla profesyonel ve bazı amatör takımlarımızı ziyaret etti, moral verdi. Tabii ki bu ziyaretler kuru ziyaretler olmayacak ve yerinde tespit edilen sorunlarla ilgili olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a istekler iletilecektir…

Çintimar da üzerine düşeni yaparak bu işin üstesinden gelebilecek olmamın hazzını yaşayacaktır…

Bu ziyaretler öyle kuru ziyaretler olmayacaktır…

Ben buna gönülden inanıyorum…

Devletin valisinin ziyaretleri öyle boş olmaz…

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Vali Güzeloğlu’nun Derincespor’u ziyaret etmemesini eleştirmiştim ve sayın Vali’nin daha önce Derince ile görüştüğünü ve tatil sonrasına program yaptıklarını öğrendim. Çok sevindim. Bunda mutlaka bir aksaklık var olduğunu ileri sürdüm, nitekim bir bilgi akışı aksaklığı olmuş…

Mutlu oldum…

Bu ziyaretler içerisinde bence en önemlisi Derincespor ziyareti olacaktır…

Kaderine terk edilen ve kimsenin yardım eli uzatmadığı Derince’de Başkan Şahin Çavuşoğlu, tek başına mücadelesini sürdürmektedir…

Kendisine mutlaka yardımcı olunması gerekir…

Derince bugün bir çok doğu ilinden daha fazla nüfusa ve yüz ölçümüne sahiptir…

Sanayi ve liman kentidir…

Gereğinin yapılacağını umuyorum ve Derince’nin kurtarılmasını bekliyorum…

Çünkü 3.lig’e çıkmak için ne bedeller ödendiğini en iyi biz biliriz…