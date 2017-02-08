Vali bey takip edecek…

Hakan Yağcıoğlu

Vali bey ile spor basınını buluşmasındaki bir konu da, okul sporlarıydı…

Okul sporlarında başvuru yapmalarına rağmen kimseye haber vermeksizin maçlara gitmeyen, başta rakip öğrencileri mağdur eden eğitimini geri bıraktıran, ardından devlete de ödeme yaptırarak zarara uğratan takımlar, can yakıcı bir sorundu…

Bu toplantıda ben bunu dile getirdim…

Vali bey hemen not aldırdı ve gerekli düzenlemeler için milli eğitim müdürüyle görüşeceğini söyledi…

Okul spor maçları başladı…

Bakalım aksamalar olacak mı?

Keyfine göre maçlara gelmeyen beden eğitim öğretmenlerine gerekli uyarılar ve hatta cezalar verilecek mi?..

Bu duyarsızlığa son verilecek mi?..

En büyük dileğimiz, oraya spor yapmaya gelen öğrencinin hevesinin kursağında kalmamasıdır…

Eğer gücünüz yoksa, eğer kadro kuramıyorsanız, çocuklara da boşuna heves vermeyin ve en başta katılamayacağınızı açık açık söyleyin…

Aksi halde vebali büyük olacak…

Kul hakkına girmeyin…

Ne güzel tablo!..

Profesyonel liglerde 5 takımımız var…

Darıca ikinci…

Kocaelispor ikinci…

Kocaeli Birlik üçüncü…

Gölcükspor Play-Off zorluyor…

Ve Derince, düşme hattından orta sıralara sıyrıldı…

Böylesi bir tabloyu uzun yıllardır görmemiştik…

Ne mutlu?..

Ama nazar değmesin…

Bu hafta da galibiyetler gelsin ve bu tablolar devam etsin…

Kimse futbolcu kadar üzülemez ya da sevinemez gerçeğinden hareketle…

Sahada gerekeni yapın ve kazanın…

Biz de sevinelim…