Vali bu kez eğitimcilerle buluştu

Anadolu ve fen liselerinin müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’deki okullarımızda milli ve manevi değerleri sahip bireyler yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilimizdeki Anadolu ve fen liselerinin müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen oturumda orta öğretim kurumları hakkında genel değerlendirmede bulunuldu. Toplantıya Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

ÇELİK DE SUNUM YAPTI

Toplantıda bir sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli’nin eğitimde son dönemde önemli bir başarı yakaladığını belirtti. Daha sonra konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise eğitim konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını, toplumun geleceğini belirleyecek, gençleri, insanları ve nesilleri yetiştirdiklerini dile getirdi.

OKUL YÖNETİCİLERİNE TEŞEKKÜR

Ülke olarak hedef ve beklentilerinin bugünün çok ötesinde olduğunu dile getiren Güzeloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu hedeflere iyi kanalize etmeliyiz. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu yolculuğumuzda gençlerimizi yetiştiren ve geleceğe hazırlayan okullarımızın yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

BİLGİ TEMELLİ BİREYLER

Kocaeli olarak model bir kent olmak istediklerini dile getiren Güzeloğlu, “Eğitim konusunda tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Eğitime yatırım dediğimizde anlaşılması gereken başlık, insana yatırım olmalıdır. Bilgi temelli bilinçli bireyler yetiştireceğiz. İnsani eğitim de önemlidir. Kocaeli iyileşirse Türkiye iyiye gider. İlçelerimiz iyiye giderse Kocaeli iyiye gider” diye konuştu.