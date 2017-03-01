Vali Güzeloğlu, Çayırovalı muhtarlara seslendi

26. Muhtarlar Toplantısı’nda Çayırova muhtarlarıyla bir araya gelen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Kamu çalışanları milletin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda en kısa sürede o hizmeti sunmak zorunluluğunu hissetmelidir” dedi

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen 26. Muhtarlar Toplantısı’nda Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çayırova muhtarları ile dün Akçakoca Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıya, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Kocaeli Büyükşehir Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşu Daire Başkanı Lütfü Etil, Kamu Kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri, Çayırova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özgürlük mahallesi muhtarı Rahman Güler ve çok sayıda muhtar katılım gösterdi.

“ÜSTÜMÜZE DÜŞEN GÖREVLER VAR”

15 Temmuz Şehitleri adına hazırlanan slayt gösterisinin ardından konuşmasını yapan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Bizler şehitlerimizin ve gazilerin emanet ettiği bu vatanı daha iyi ve güzele taşımak için son gücümüzle çalışıyoruz. Her düzeydeki halka hizmet eden kamu yöneticileri bu şuurla hareket edecek. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ve bu perspektifte herkesin üstüne düşen görevleri var. Kamu çalışanları milletin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda en kısa sürede o hizmeti insanımıza sunmak zorunluluğunu hissetmelidir. Aksi taktirde birbirinden bağımsız yaklaşımlar, meseleyi çözmez ve bir sonraki evreye büyüyürek sorun yumağı haline getirir. Merkezinde hizmeti ele alan kamu hizmeti tam tersi bakış açısıyla sorun değil, çözümün odaklıdır. Ancak böyle olduğu taktirde sorun olmaktan uzaklaşır ve son birimde mesele çözüme ulaşmış olur” diye konuştu.

“DÜNYA DEVLERİ TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR”

Kamu yönetimini bu bakışla yeniden tanımlamak ve yeniden yorumlamak zorundayız diyen Vali Güzeloğlu, “İnanıyorum ki bugün toplantılarımızın önemli kazanımları olacak. Gerçekleştirdiğimiz toplantılar ilçelerimizi bir bütün olarak görebilme şansını verdi. Başarılı olduğu kadar başarısız alanlarını da gördük. 2 buçuk yıl önce başladığımız toplantılarda dile getirilen konularda önemli kazanımlar sağladık. İnşallah bu yürüyüşümüz devletimizi ve milletimizi bahtiyar kılar. iç vce dış hainlere bu ülkenin büyük yürüyüşünden rahatsız olan insanlara bu milletin evlatları dimdik ayakta durdu. Dünya devleri Türkiye’nin geleceğine güveniyor. Terörle başaramadıklarını ekonomik manüpülasyonla yapmaya çalışanlar her gün cevabını alıyor. Türkiye’ye yatırımlar devam edecek . Şehitlerimiz unutulmayacak ve kahramanlar millletin gönlünde kalacak. Başardıklarımız başaracaklarımızın, yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir” dedi. Selin BECER