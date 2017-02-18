Vali Güzeloğlu Gülşah’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun resimlerini çizerek, Twitter hesabından paylaşan Derinceli Gülşah Yağmur Yazıcı’yı Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu birlikte ziyaret etti.

Yazıcı ailesi tarafından sıcak karşılanan Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Hanım, Gülşah’a teşekkür ederek; “ Gülşah kızımız Allah’ın bize bir lütfudur. Kızımıza ne kadar değer verirsek, bereketimiz o kadar güzel olur” diyerek, çizip, emek verdiği resmi çok beğendiler.