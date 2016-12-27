Vali Güzeloğlu Karamürsel Muhtarları ile buluştu

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 21. Muhtarlar Toplantısında Karamürsel ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 21. Muhtarlar Toplantısında Karamürsel ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve muhtarların yanı sıra il müdürleri, il müftüsü, il jandarma komutanı da katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 15 Temmuz şehitlerini anmak için hazırlanan sinevizyon gösterimiyle ve ardından Karamürsel ilçesinin tanıtımıyla ilgili slayt gösterisine yer verildi.

Karamürsel hepimiz için bir değerdir

Slayt gösteriminin ardından söz alan Vali Güzeloğlu, “Körfezimizin incisi, geleceği aydınlık ilçemiz Karamürsel hem ilimiz hem ülkemiz için bir değerdir. Bugün sizlerle birlikte devam eden çalışma, yatırım ve hizmetlerimizi konuşarak daha iyi çalışmalar elde etme amacındayız. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bu vatan için, devletimiz için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bilinmelidir ki şehitler en yüce makamın sahibidirler. Bizde onların yolundan gidiyor ve çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz” dedi.

Bütün meseleler bizim önceliğimizdir

Türkiye’nin tüm ihanet planlarına rağmen yoluna devam eden 2023 ve 2071 gibi hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten Güzeloğlu, “İnşallah daha büyük hedeflere doğru hızla ilerleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak hepimizin ortak çalışmasıyla oluyor. Bu perspektiften baktığımızda Kocaeli’miz de ülkemizin en güzide büyükşehirlerinden bir tanesidir. O yüzden Kocaeli’nin her köşesindeki tüm meseleler bizim önceliğimizdir. Muhtarından başlayıp valiye kadar herkesin en büyük mesuliyeti vatandaşlara karşı olan sorumluluğudur” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN